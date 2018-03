Spaans moederbedrijf Zara groeit minder hard

Ook de concurrentie van webwinkels maakte het moeilijker dan voorheen om de verkopen op eigen kracht te blijven opvoeren.

Inditex zette in het eind januari afgesloten boekjaar 2017 een omzet van ruim 25 miljard euro in de boeken. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder.

Die groei kwam wel voor een belangrijk deel voor rekening van nieuw geopende winkels. De omzetgroei in filialen die minstens een jaar open zijn kwam uit op 5 procent en dat is lager dan in 2016.

Lagere marge

's Werelds grootste kledingretailer moest daarbij ook genoegen nemen met een lagere marge. De nettowinst bedroeg 3,4 miljard euro en nam daarmee minder sterk toe dan de verkopen.

Dat neemt niet weg dat Inditex zowel het personeel als de aandeelhouders flink wil laten delen in de winst., via een speciale winstdelingsregeling en een ruim 10 procent hoger dividend.

Hoewel het vorig jaar allemaal wat moeizamer ging, spreekt topman Pablo Isla van een ''solide groei''. Investeringen die Inditex de afgelopen jaren deed in onder meer logistiek en technologie beginnen volgens hem vruchten af te werpen. Zo namen de online verkopen afgelopen jaar met meer dan 40 procent toe.

Inditex opende afgelopen jaar meer dan vijfhonderd nieuwe zaken. Een deel daarvan kwam in de plaats van andere filialen. Het bedrijf telde aan het einde van het boekjaar een kleine 7.500 winkels in bijna zestig landen wereldwijd.