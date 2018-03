Alumexx gaat vanwege importheffing in de VS produceren

De producent van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt dacht al enige tijd over de stap na, maar dinsdag keurde de raad van commissarissen het besluit formeel goed.

Alumexx weet nog niet wanneer de productie in de VS wordt opgestart. Wel heeft het bedrijf met partner VDL afgesproken dat de onderneming van fabrieken in Richmond en Atlanta gebruik kan maken.

Voor de productie in de VS gaat Alumexx aluminium uit Canada halen, omdat dat van hogere kwaliteit is dan Amerikaans aluminium. Canada is door president Trump vrijgesteld van de importheffing.