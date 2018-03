Pret A Manger opent eerste Nederlandse vestiging in maart

De keten richt zich met name op natuurlijke producten. Pret A Manger opende in 1986 voor het eerst de deuren in Londen.

De keten heeft onder meer vestigingen in Singapore, de Verenigde Staten, China, Dubai en sinds vorige maand ook in Denemarken. De winkels zitten zowel in binnensteden als op stations en op vliegvelden.

Pret A Manger is voor de komst naar Nederland en Denemarken een samenwerking aangegaan met HMSHost International. Die cateraar zal ook het Utrechtse filiaal exploiteren.

De Britten onderzoeken de mogelijkheid om meer winkels in Nederland te openen.