Ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV verbetert resultaten in 2017

Waar de omzet in de eerste helft van het jaar nog licht terugliep, was over heel 2017 toch sprake van een lichte toename (1,2 procent) tot 609 miljoen euro. De operationele winst ging met ruim een vijfde omhoog naar een kleine 30 miljoen euro. Onder de streep hield HaskoningDHV 12,8 miljoen euro over, 6 procent meer dan in 2016.

Het personeel deelde mee in de verbeterde resultaten. De werknemers mochten onderling 8,5 miljoen euro verdelen. Wel nam het aantal mensen op de loonlijst met 131 af tot 5771.

Maar gezien de goed gevulde orderportefeuille, die eind vorig jaar goed was voor 341 miljoen euro aan toekomstige omzet, heeft HaskoningDHV dit jaar ruimte voor nieuw personeel.