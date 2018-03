ING trekt omstreden salarisvoorstel topman Ralph Hamers in

''Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat'', laat president-commissaris Jeroen van der Veer dinsdag in een verklaring weten.

Om schade voor het bedrijf te voorkomen is besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering. Eerder verklaarde Van der Veer op begrip te hopen van de medewerkers voor de flinke loonsverhoging.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt in een reactie het besluit van ING de "enige juiste uitkomst van deze discussie". "Het is een verstandig besluit'', zegt hij desgevraagd in Brussel.

De raad van commissarissen van ING wilde de beloning van Hamers verhogen naar ruim 3 miljoen euro in de vorm van aandelen boven op zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Volgens de commissarissen verdiende Hamers internationaal gezien al lange tijd weinig en was dit jaar het moment om er iets aan te doen.

Storm van kritiek

ING vergeleek het salaris van Hamers met de bestuursvoorzitters van vijftig andere grote bedrijven in de Euro Stoxx 50. Daar stond de ING-topman op de 49e plaats. Door de verhoging gaat hij naar de 44e plaats. In de Euro Stoxx wordt echter gekeken naar het totale salaris inclusief de variabele beloning die ook tegen kan vallen.

Een storm van kritiek onstond na de bekendmaking. Kamerleden lieten hun afkeur blijken en vakbonden stelden dat de loonsverhoging gevolgen zou hebben voor de cao-onderhandelingen. Het aantal klachten van klanten nam flink toe en sommige klanten zouden ook hun rekening hebben opgezegd.

'Geen koekjesfabriek'

Maandag verklaarde minister Hoekstra al dat hij het voorstel van tafel wilde. ''ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder'', stelde de bewindsman.

GroenLinks-leider Jesse Klaver was al bezig met de voorbereiding van een spoedwet om de beloning tegen te houden.

Critici vonden dat met de forse verhoging de bonuswetgeving werd omzeild. De variabele beloning van een financiële instelling mag niet meer zijn dan 20 procent van het vaste salaris. Maar in dit geval ging het niet om een bonus, maar om een verhoging van het salaris in de vorm van aandelen.

Concurrend salaris

Nu het voorstel van tafel is, zal Hamers het moeten doen met een relatief bescheiden loonsverhoging. Het huidige beloningsbeleid biedt ruimte voor een stijging van 2,2 procent, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Een nieuw voorstel waarmee zijn beloning verder kan worden opgekrikt, wordt op zijn vroegst volgend jaar behandeld op de aandeelhoudersvergadering, zei hij.

De raad van commissarissen van ING gaat terug naar de tekentafel om tot een nieuw beloningsbeleid te komen waarmee de bank bestuurders toch een concurrerend salaris kan bieden.

Van der Veer, die vorige week nog beloofde het loonvoorstel voor de topman eind maart te komen uitleggen in de Tweede Kamer, zal er dan niet meer bij zijn. ING maakte eerder al bekend dat de vroegere Shell-topman het na de komende aandeelhoudersvergadering op 23 april voor gezien houdt.

Zijn beoogde opvolger is Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken en voormalig bestuursvoorzitter van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Wijers maakt al deel uit van de raad van commissarissen en zit ook in de commissie die over het beloningsbeleid gaat.