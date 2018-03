Trump verbiedt miljardenovername chipgigant Qualcomm door Broadcom

Trump volgt daarmee het advies op van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS, dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt.

Volgens het Witte Huis zijn de risico's die voortkomen uit de relatie tussen Broadcom en verschillende andere buitenlandse partijen te groot. Dat werd door de woordvoerder niet nader toegelicht.

Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. Wel is Broadcom van plan zich weer formeel in de VS te vestigen. Het bedrijf heeft laten weten het volstrekt oneens te zijn met de stelling dat de overname de Amerikaanse staatsveiligheid in het geding brengt.

Qualcomm was vooralsnog niet happig op de toenadering door Broadcom. Een van de struikelblokken was de overnameprijs. Het laatste bod van Broadcom bedroeg 121 miljard dollar (98 miljard euro).