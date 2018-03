'Vrachtwagens vervoeren meer, maar rijden minder ver'

De afstanden die Nederlandse vrachtwagens afleggen, zitten al jaren in een dalende lijn. Ritten over meer dan 300 kilometer kwamen tien jaar geleden twee keer zo vaak voor als nu. Ruim drie kwart van de ritten ging in 2017 over een afstand van maximaal 150 kilometer.

De trend weerspiegelt het streven van de Europese Commissie om vrachtvervoer over lange afstanden vaker uit te laten voeren door schepen en treinen. Buitenlandse chauffeurs springen in het gat dat zo ontstaat: zij nemen inmiddels bijna drie kwart van de ritten over 300 kilometer of langer voor hun rekening.

Overigens ligt Nederland ruimschoots op schema met het terugdringen van vrachtwagenvervoer over lange afstanden. Brussel wil dat het aandeel van auto's in het totale langeafstandsvrachtverkeer in 2050 maximaal 50 procent is, Nederland zit daar nu al onder.

Nederlandse trucks vervoerden in 2017 in totaal 104 miljoen ton aan goederen de grens over. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder, maar altijd nog bijna een vijfde minder dan in 2008.

De meeste goederen komen terecht in Duitsland of België. Dat was in 83 procent van de gevallen zo; tien jaar geleden was dat percentage nog 77 procent.