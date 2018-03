Kabinet wil dat ING salarisverhoging topman van tafel haalt

De minister deed zijn uitspraken maandag voor een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.

De raad van commissarissen van de bank wil Hamers' beloning dit jaar met ruim 50 procent verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Dit zou in de vorm van aandelen boven op zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro komen. Met een variabele beloning van 420.000 euro erbij, komt het totaal dan op 3,045 miljoen euro.

''ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder'', aldus de bewindsman.

Maatregelen

Hoekstra zoekt nu naar "wettelijke of niet-wettelijke" maatregelen om de verhoging te voorkomen. "Sommige mogelijkheden moeten echt in de wet, maar er zijn ook andere vormen van regulering mogelijk. Je kunt ook een moreel appel doen", legt Hoekstra uit.

"Dat deed ik vorige week, dat deed de minister-president in zijn persconferentie en dat doe ik nu weer. Dat is geen wettelijke interventie, maar we maken wel duidelijk hoe we er tegenaan kijken."

Wetsvoorstel

GroenLinks-leider Jesse Klaver is bezig met de voorbereiding van een spoedwet. Hij wil het voorstel nog deze week afmaken en voor een spoedadvies naar de Raad van State sturen.

Zijn wetsvoorstel moet regelen dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van Financiën.

"Ik ben blij dat anderen meedenken, maar we moeten dat wetsvoorstel stap voor stap kunnen beoordelen", aldus Hoekstra. Hij wil weten of er nog haken en ogen aan het voorstel zitten.

Ook bekijkt hij los van dit voorstel wat het kabinet aan "dit soort situaties" kan doen. "Wij zullen zelf ook aan de slag gaan met maatregelen en kijken wat mogelijk is."

Rutte

Premier Mark Rutte hield tot dusver vol dat overheidsmaatregelen tegen riante bankiersbeloningen onverstandig zijn. Die zouden het bankiers juist te makkelijk maken, omdat zij dan minder naar hun eigen geweten zouden luisteren en juist de grens van het toegestane zouden opzoeken.

De VVD, de partij van Rutte, voelt weinig voor wettelijke maatregelen maar wil ook niets uitsluiten. Coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie houden zich nog op de vlakte. Ze willen het voorstel van GroenLinks afwachten. Wel lijkt ook de coalitie zich daar vlug over te willen buigen.

Een groot deel van de oppositie steunt Klavers voorstel. GroenLinks ziet de uitspraken van Hoekstra als een "steun in de rug" voor de spoedwet.

Verder wil de Tweede Kamer de president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer, tijdens een hoorzitting aan de tand voelen. De bank heeft laten weten dat hij eind deze maand in de gelegenheid is om de Kamerleden te woord te staan.

Bonusbeleid

Hoekstra liet vorige week al weten te onderzoeken of de bank bestaande regels over bonussen omzeilt. Het huidige kabinet handhaaft het bonusbeleid waarbij een variabele beloning van een financiële instelling niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris.

Omdat het hier niet om een bonus maar om een salarisverhoging in de vorm van aandelen ING gaat, is het bonusplafond niet van toepassing.

ING laat via een woordvoerder weten dat het agendapunt over de beloning van Hamer ondanks de kritiek nog gewoon op de planning staat voor de volgende aandeelhoudersvergadering. "Ons standpunt is hetzelfde als vorige week."

De aandeelhouders van de bank moeten op 23 april nog over de salarisverhoging stemmen. Het voornemen leidde vorige week tot verontwaardiging bij onder anderen politici, vakbonden en klanten.

