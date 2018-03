Schiphol bevestigt benoeming Dick Benschop als topman per 1 mei

De kandidatuur van Benschop was in een eerder stadium al uitgelekt. Hij begint per 1 mei.

Over de benoeming van een nieuwe hoogste baas op Schiphol ontstond vorige week ophef. De vorige topman Jos Nijhuis vond dat zijn opvolger een man moest worden, om de verhoudingen in de raad van bestuur evenwichtig te houden.

De 60-jarige Benschop werkt nu bij Royal Dutch Shell. Tussen 1998 en 2002 was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok-II.

Profiel

Minister Hoekstra van Financiën heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer over de kwestie uitgelaten. Hij schrijft dat Benschop met zijn ervaring goed in het profiel past.

Naar aanleiding van de discussie over de man-vrouw-verdeling wijst Hoekstra erop dat sinds zijn aantreden de meeste benoemingen in staatsdeelnemingen naar vrouwen zijn gegaan. In het geval van Schiphol heeft hij daar minder directe invloed op dan bij bedrijven als TenneT en de Nederlandse Spoorwegen.

Buitenstaander

Met Benschop krijgt Schiphol opnieuw een president-directeur die zijn sporen vooral buiten de luchtvaartsector heeft verdiend, al werkte hij in het verleden enkele jaren als adviseur voor het luchthavenbedrijf. Nijhuis was voor hij de topfunctie kreeg accountant en zijn voorganger Gerlach Cerfontaine kwam uit de medische wereld.

KLM wijst in een reactie op de ''indrukwekkende staat van dienst'' van de nieuwe topman: ''We wensen de heer Benschop alle succes toe en kijken uit naar een constructieve samenwerking tussen Schiphol en KLM''.

De grootste klant van Schiphol had met Nijhuis door de jaren heen enkele forse aanvaringen.