Pilotenvakbond bereikt principeakkoord met Transavia

Dat laat de vakbond donderdag weten. VNV spreekt van "een zwaar bevochten cao-akkoord, maar ook één met een mooie inhoud en significante verbeteringen".

De roostervoering was een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen over een nieuwe cao. De werktijden zouden zo onvoorspelbaar zijn dat het voor de piloten haast onmogelijk is om het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby's.

Roosters

In het akkoord is onder meer afgeproken dat piloten meer grip op hun privéleven en stabielere roosters moeten krijgen. Nu mogen de roosters nog tot veertien uur van tevoren worden aangepast. Volgens de nieuwe afspraken mag er tot 24 uur van tevoren met de diensten geschoven worden.

En tot zeven dagen voor de start van de dienst, mogen er alleen kleine wijzigingen worden gedaan. De dienst mag dan alleen nog twee uur vroeger of later ingepland worden.

Verder gaat ook het loon van de piloten tot 2020 stapsgewijs met 6 procent omhoog. Ook is er een nieuwe beroepsongeschiktheidsregeling afgesproken. De regeling is bedoeld voor piloten die om medische redenen niet meer in staat zijn om hun beroep uit te oefenen. Zij kunnen in dat geval een beroep doen op een uitkering.

Besparingen

Directeur Mattijs ten Brink van Transavia spreekt van een ''gebalanceerde'' overeenkomst, die tegemoetkomt aan de wensen van de piloten. Maar de afspraken zouden volgens hem nog wel ruimte bieden voor besparingen die het bedrijf op termijn gezonder moeten maken. ''Beide partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen'', meent de topman.

"Door het akkoord is ruimte ontstaan om aan de toekomst te werken, die past bij de verandering die Transavia doormaakt. Het is nu zaak om ons vizier op de toekomst te richten", aldus Ten Brink.

Staking

Uit onvrede hebben de piloten op 19 februari nog het werk neergelegd. Tientallen vluchten werden hierdoor vertraagd en geannuleerd. De staking trof zo'n twaalfduizend passagiers. Bovendien werden nieuwe acties voorbereid. De onderhandelingen zijn vorige week weer hervat.

"Om het bedrijf de zorgen van haar vliegers serieus te laten nemen, was helaas een werkonderbreking nodig", zegt VNV donderdag. Een woordvoerder benadrukt dat de bond het "bijzonder vervelend" vond om voor het eerst naar dit middel te grijpen. "Maar het was wel nodig om de focus meer op het privéleven van piloten te krijgen."

Verheugd

De bond laat verder weten "zeer verheugd" te zijn met het resultaat. Het akkoord wordt komende maand voorgelegd aan de leden van de bond. VNV verwacht dat zij voor het akkoord zullen stemmen.

Als zij met het akkoord instemmen, zal de cao met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 ingaan.