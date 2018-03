ING wil beloning topman Hamers met 50 procent verhogen

Een woordvoerder van de bank bevestigt dat donderdag naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad (FD).

De raad van commissarissen hikte volgens de woordvoerder al enige tijd aan tegen de relatief lage beloning van Hamers en heeft nu besloten daar iets aan te doen.

ING vergelijkt het salaris van Hamers met de vijftig andere grote bedrijven in de eurozone. Daar stond de ING-topman op de 49e plaats.

Zelfs na de verhoging blijft Hamers' loon ''bescheiden'' in vergelijking met vergelijkbare bedrijven, stelt ING. Hij gaat door de verhoging naar de 44e plaats. ''Terwijl we qua marktwaarde rond plek twintig hangen'', benadrukt de bank.

De stap staat in schril contrast met wat er voor het ING-personeel is afgesproken. Medewerkers van de bank krijgen er per september 1,7 procent salaris bij. Ook ligt het ontslag van 2.300 medewerkers in oktober 2016 nog vers in het geheugen.

Ook zijn mensen de staatssteun van 10 miljard euro nog niet vergeten. ING kreeg tijdens de kredietcrisis, naast deze kapitaalinjectie, ook van de overheid een garantstelling op zijn Amerikaanse hypotheekportefeuille. Uiteindelijk werd het volledige bedrag met rente eind 2014 terugbetaald. Het Rijk verdiende ongeveer 5,3 miljard euro aan de lening en de garantiestelling.

Begrip

Jeroen van der Veer, die als president-commissaris van ING de loonsverhoging goedkeurde, hoopt op "begrip" van de medewerkers.

"We hebben het telkens uitgesteld, maar nu besloten door te pakken en een grote stap te maken. Ralph Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald", zegt Van der Veer tegen het FD.

Volgens ING past de loonsverhoging in het beleid dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd. Ook strookt het volgens de bank met het met de overheid overeengekomen beloningsbeleid, waarbij wordt gekeken naar het beloningsbeleid van vergelijkbare bedrijven.

De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Daar krijgen ze op 23 april de kans voor tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering.

Bonuswet

Hamers krijgt er vanaf 2018 jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50 procent van zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro.

Omdat er aan die uitkering geen prestatiedoelen zijn gekoppeld, valt deze niet onder de bonusplafond van 20 procent van het vaste salaris dat in Nederland geldt voor financiële instellingen. Volgens de PvdA probeert de bank op deze manier de bonuswetgeving te omzeilen.

De Tweede Kamer wil een hoorzitting waarbij Van der Veer tekst en uitleg komt geven.