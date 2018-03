Topvrouw IMF waarschuwt voor gevolgen handelsoorlog

Ze reageert daarmee op de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen op staal en aluminium in te voeren.

Lagarde vreest ook voor de handelsbarrières die andere landen mogelijk opwerpen en de impact daarvan op de wereldwijde economische groei. Deze bestempelde Lagarde als ernstig.

Ze hoopt dat Trump zijn plannen niet doorvoert. ''Over het algemeen levert een handelsoorlog alleen maar verliezers op, aan beide kanten", aldus de Française.

Voet bij stuk

Trump houdt, ondanks aanzwellende kritiek op zijn plannen, voet bij stuk. Hij waarschuwde de Europese Unie voor een ''fikse belasting" voor het niet eerlijk handelen met de Verenigde Staten.

Het grote handelstekort van de VS noemde de president een belangrijke reden waarom de VS een eventuele handelsoorlog zouden 'winnen'.

Teleurgesteld

Vanuit het Verenigd Koninkrijk is met teleurstelling gereageerd op de beslissing van Trump. De Britse regering is in afwachting van verdere details.

''We zijn duidelijk teleurgesteld over de intentie van de president, maar we weten nu nog niet exact wat er concreet staat te gebeuren", aldus onderminister Greg Hands.

Ook de Australische premier Malcolm Turnbull wijst erop dat een handelsoorlog geen winnaars kent. Hij dringt er bij andere landen op aan geen vergeldingsmaatregelen te nemen in een reactie op de importheffingen.