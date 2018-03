Oprah Winfrey verkoopt aandelen Weight Watchers

Oprah was goed voor een deelneming van 10 procent in het dieetbedrijf. Hoeveel daarvan overblijft is niet duidelijk. De Amerikaanse celebrity heeft ook wat aandelen gedoneerd aan haar liefdadigheidsstichting.

Aandelen Weight Watchers bewegen de laatste tijd flink op het doen en laten van Oprah, die tevens bestuurslid is. De aanbieder van afslankprogramma's steeg begin dit jaar flink in waarde op de beurs door speculaties dat Oprah een gooi zou willen doen naar het Amerikaanse presidentschap.

In een interview sprak de populaire talkshowhost dat later evenwel tegen. De koers bereikte in februari zo het hoogste niveau in zes jaar, maar is daarna alweer met meer dan een vijfde gezakt.