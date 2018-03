Trumps economische topadviseur Gary Cohn stapt op

Dat heeft Trump bevestigd in The New York Times. "Gary is mijn economische topadviseur geweest en heeft geweldig werk afgeleverd. Daardoor wordt de Amerikaanse economie weer groots."

Cohn bracht zelf ook een verklaring uit via het Witte Huis. "Het was een eer om mijn land te dienen en mee te werken aan beleid waardoor de economie gaat groeien zoals de historische belastingdeal."

Wanneer de adviseur vertrekt is nog niet helemaal zeker, maar het duurt volgens het Witte Huis nog zeker een aantal weken.

Witte Huis adviseur Peter Navarro en Larry Kudlow worden door het Witte Huis genoemd als mogelijke opvolgers. "We gaan binnenkort een keuze maken, want er zijn veel kandidaten voor de functie", aldus Trump op Twitter.

Importheffingen

Hoewel het Witte Huis ontkent dat Cohn opstapt vanwege de plannen om importheffingen op staal en aluminium in te voeren, lijkt dat wel de voornaamste reden te zijn. Cohn verloor de interne strijd met de president, aangezien hij tegen de importheffingen is.

Het is nog afwachten wat het vertrek betekent voor de economie en de beurs. Toen Cohn dreigde te vertrekken in augustus schoten de beurskoersen al omlaag. Cohn is namelijk een Democraat die voor vrijhandel is, met zijn vertrek lijken veel mensen in de financiële wereld bang te zijn dat Trump geen tegenspraak meer krijgt op economisch gebied.