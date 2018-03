Luchtvaartcateraar Gategroup naar de beurs in Zürich

Met de opbrengst moet onder meer het resterende belang in cateringbedrijf Servair van Air France-KLM worden overgenomen.

Air France-KLM verkocht in 2016 al circa de helft van Servair aan Gategroup. Nu wil dat bedrijf ook de rest overnemen.

De beursgang moet aan het einde van het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal plaatsvinden en circa 350 miljoen Zwitserse frank (ruim 300 miljoen euro) opleveren. HNA brengt een belang van 65 procent in Gategroup naar de aandelenmarkt.

Aandeelhouder

Gategroup bedient wereldwijd jaarlijks meer dan 700 miljoen passagiers met circa 43.000 werknemers en een omzet van 4,6 miljard frank. Het bedrijf levert onder meer vliegtuigmaaltijden. Gategroup heeft meer dan driehonderd klanten.

HNA nam Gategroup in 2016 over, waarbij het bedrijf van de beurs werd gehaald. Het Chinese conglomeraat blijft na de beursgang wel een strategische aandeelhouder van de cateraar.

HNA kondigde in januari nog aan de internationale bagage- en passagiersafhandelaar Swissport dit jaar naar de beurs in Zürich te willen brengen. Swissport is ook actief op Schiphol. Het bedrijf bemant de incheckbalies en handelt de bagage af voor onder meer TUI, Corendon, Singapore Airlines en Turkish Airlines.