Republikeinen vragen Trump af te zien van invoerheffing staal

Onder meer de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, partijgenoot van Trump, is het niet met de plannen eens.

De tegenstanders zijn uiterst bezorgd over de gevolgen van een handelsoorlog. Ryan heeft er bij het Witte Huis op aangedrongen om de plannen te schrappen. Het positieve effect van de belastinghervormingen zou volgens hem in één klap teniet gedaan kunnen worden. De kritiek van Ryan is opvallend omdat hij zich tot nu achter de meeste, soms controversiële, plannen van Trump heeft geschaard.

Volgens bronnen zouden verschillende congresleden acties tegen Trump overwegen als hij zijn plannen doorvoert. Wat die acties precies inhouden, werd niet duidelijk. Zeker is dat Trump met zijn aankondiging vorige week ook bij een aantal partijgenoten kwaad bloed heeft gezet.

Leden van Trumps partij zijn ook bang voor politieke gevolgen. In november volgen congresverkiezingen. Een overwinning voor de Democraten betekent dat het voor Trump en de zijnen veel moeilijker wordt om plannen tot uitvoering te brengen.

Trump ziet geen reden om zijn plannen bij te schaven. ''Nee, we doen geen stap terug", zei hij in het Witte Huis nog geen uur na de uitspraken van Ryan.

Handelsoorlog

Directeur-generaal Roberto Azevêdo van de Wereldhandelsorganisatie WTO heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van een wereldwijde handelsoorlog. ''Zodra we deze weg in slaan is het heel moeilijk om nog om te keren'', zei de Braziliaan, die daarbij een aan Mahatma Gandhi toegeschreven uitspraak aanhaalde: ''Oog om oog maakt iedereen blind.''

Door een dergelijke handelsoorlog zou een escalatie van de handelsbelemmeringen wereldwijd op de loer liggen. Azevêdo waarschuwde zelfs voor een diepe recessie als afwegingen niet zorgvuldig worden gemaakt.

FME

Ook FME, de Nederlandse brancheorganisatie, maakt zich zorgen om de Nederlandse staalindustrie als de Verenigde Staten de hoge invoertarieven doorvoeren. De organisatie is maandag in gesprek gegaan met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

"Er moet zo snel mogelijk een streep door dit plan. Deze maatregelen zetten de goede relaties tussen beide landen onder druk en vormen een groot risico voor de Nederlandse staalindustrie. Dit gaat op den duur ten koste van duizenden banen", vertelt Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de FME, op de website van de brancheorganisatie. "We hebben eeuwenoude handelsrelaties met de VS en die moeten we niet op het spel zetten."

Volgens Dezentjé Hamming heeft de Amerikaanse auto- en vliegtuigindustrie het in Nederland gemaakte staal "gewoon nodig". "Daarom wil ik voorstellen om de samenwerking met de Amerikaanse industrie te intensiveren, zodat we elkaar helpen en versterken. Dat is een win-win strategie die banen oplevert."

NAFTA-verdrag

De heffing op invoertarieven gebruikte Trump eerder op de dag nog als drukmiddel tegen buurlanden Canada en Mexico. Hij stelde dat als deze landen akkoord zouden gaan met herziening van het zogenoemde NAFTA-verdrag, de hogere invoertarieven op staal en aluminium voor die landen niet zal geleden.

Het NAFTA-verdrag bestaat sinds 1994 en het voorziet in een vrijhandelszone tussen de VS, Mexico en Canada. Trump is er al langer verklaard tegenstander van omdat het verdrag slecht uit zou pakken voor de Verenigde Staten. Canada is de grootste leverancier van staal en aluminium aan de VS. Mexico is wat staal betreft nummer vier.

