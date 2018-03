'Brussel blij met geplande aanpak belastingontwijking'

Snel was bij de Europese Commissie om kennis te maken en het onlangs aan de Tweede Kamer gepresenteerde belastingbeleid toe te lichten. Hij erkent volgens een woordvoerder dat Nederland geen goede reputatie heeft in de EU vanwege brievenbus- en andere belastingconstructies, maar hij wil die reputatie verbeteren.

Beide commissarissen hebben daar positief op gereageerd. Moscovici heeft eerder felle kritiek geuit op het Nederlandse belastingbeleid.

De gesprekken met eerst Moscovici en daarna Vestager gingen vooral over zogenoemde rulings, belastingafspraken met multinationals. Snel gaat een deel van die afspraken opnieuw beoordelen.

In november werd bekend dat van de ruim 4400 afspraken er zeker 800 niet waren voorgelegd aan het speciale controleteam van de Belastingdienst. De commissie is er over te spreken dat sommige nieuwe maatregelen in Nederland verder gaan dan EU-wetgeving vereist.

Over een mogelijk onderzoek naar afspraken met multinationals over lagere belastingen voor inkomsten uit concernfinancieringen heeft Snel volgens zijn woordvoerder nog niets gehoord. Vorige maand werd bekend dat Nederland daar nog tot 2017 mee doorging nadat Brussel ze in 2003 had verboden, met een overgangstermijn tot 31 december 2010.