Jumbo en Coop nemen samen sectorgenoot EMTÉ over van Sligro

Dat maken de bedrijven maandag bekend.

Onder de transactie vallen 130 supermarktlocaties van EMTÉ, de distributiecentra in Kapelle en Putten, de vleesverwerkingsfabriek Vleescentrale in Enschede en ondersteunende afdelingen van EMTÉ op het hoofdkantoor in Veghel. EMTÉ zette vorig jaar een omzet van 828 miljoen euro in de boeken.

Bij de overgenomen onderdelen werken in totaal zo'n 6.200 medewerkers, goed voor 2.700 voltijdsbanen. Zij worden allemaal overgeheveld naar de nieuwe eigenaar.

La Place

Sligro wordt bovendien de voornaamste toeleverancier van de restaurantketen La Place, die Jumbo eerder overnam uit de boedel van het failliete warenhuis V&D.

"Met de leveringen aan La Place, als onderdeel van deze deal, verstevigen wij opnieuw onze positie in de foodservicemarkt in Nederland", zegt Koen Slippens, CEO van Sligro hierover. De twee partijen hebben een meerjarig contract gesloten.

Twee derde van de activiteiten van EMTÉ zal uiteindelijk worden geïntegreerd bij Jumbo en een derde bij Coop. In een afzonderlijke transactie zal verder nog het winkelvastgoed van EMTÉ, in totaal 27 locaties, worden verkocht aan Jumbo en Coop.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de ACM. Als alles volgens plan gaat, zal de overname in de loop van 2018 worden afgerond.

Samenwerkingspartner

Sligro zette EMTÉ afgelopen januari officieel in de etalage. Het concern had een voorkeur voor een samenwerkingspartner, maar begon ook met een verkoopproces.

Zelf doorgaan met de supermarktketen was geen optie meer voor Sligro. ''Er zijn veel veranderingen in supermarktland. Op den duur kunnen we daar met ons huidige marktaandeel niet in mee'', zei Slippens hier toen over. Het marktaandeel van EMTÉ liep in 2017 terug tot 2,5 procent.

Jumbo en Coop hadden al eerder te kennen gegeven interesse te hebben voor EMTÉ.