'Volkswagen overweegt beursgang voor truckdivisie'

Het bedrijf zelf zegt alle opties open te houden.

Wat bij de besprekingen over de toekomst van de truckdivisie onder meer op tafel ligt is de juridische structuur. De verwachting is dat de gesprekken nog wel enige tijd in beslag zullen nemen.

Autofabrikanten wereldwijd staan voor ingrijpende organisatorische veranderingen. De sector heeft onder meer te maken met drastische verschuivingen naar elektrisch en autonoom rijden. Ook worden digitale diensten steeds belangrijker.

Door het onafhankelijker maken van de truckdivisie zou het vertrouwen van investeerders in Volkswagen moeten toenemen. Het bedrijf wil in de nasleep van het dieselschandaal graag laten zien dat het bereid is om grote veranderingen in de organisatie door te voeren.