Geely heeft geen plannen voor verdere investeringen in autobedrijven

Dit zegt oprichter Li Shufu in een interview met Bild am Sonntag. "We zullen ons concentreren op de ontwikkeling van onze bestaande belangen. Er zijn veel ideeën en er is veel te doen”, aldus Shufu.

Sinds 2010 doet Geely al enorme investeringen in de automotivesector. In dat jaar werd het Zweedse Volvo overgenomen van Ford Motor voor 1,8 miljard dollar.

Verder heeft Geely belangen in vrachtwagenproducent AB Volvo, sportwagenmaker Lotus, een Maleisische automaker en de fabrikant van de iconische zwarte taxi’s in Londen.

Dat Geely een groot belang in Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, had gekregen was een verrassing voor marktvolgers. In Duitsland ontstond opnieuw discussie over Chinese ondernemingen die belangrijke industriële bedrijven in handen krijgen.

Volgens persbureau Reuters bouwde Li zijn belang in Daimler op via allerlei constructies met derivaten en lege vennootschappen. De zakenman zelf benadrukt dat zijn financiering niet van de Chinese overheid komt en dat hij geen toestemming heeft gevraagd van de Chinese regering voor de investering.