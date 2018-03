Dieselauto volgens Bovag vorig jaar relatief minder in trek

Dat blijkt vrijdag uit verkoopcijfers van brancheorganisatie Bovag.

Het imago van diesels kreeg eind 2015 een knauw door de affaire rond gesjoemel door Volkswagen met uitstoottesten. De Duitse fabrikant wilde zijn auto's schoner laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Maar veranderde bijtellingsregels speelden in Nederland in dezelfde periode overigens een nog grotere rol, aldus de Bovag.

In 2017 werden ongeveer 72.300 personenauto's met een dieseltank verkocht. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, maar het totaal aantal verkochte auto's nam wel toe. Daardoor zakte het aandeel van diesels onder nieuwe auto's van 18,9 naar 17,6 procent.

Bedrijfswagens

Van het totale wagenpark reed vorig jaar 16,2 procent op diesel. Dat heeft ermee te maken dat dieselwagens de laatste jaren vooral worden gebruikt als bedrijfswagens.

Veel leasewagens verdwijnen naar het buitenland, zodra ze wat meer kilometers op de teller hebben. Daar is meer vraag naar gebruikte diesels dan in Nederland.

In heel Europa was vorig jaar een kleine 48 procent van de auto's een diesel, maar ook over de grens daalde de populariteit. Volgens marktonderzoeker Jato Dynamics werden in 2017 bijna 8 procent minder diesels geregistreerd.