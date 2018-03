'Europese delegatie twijfelt of Nederland deadline EMA kan halen'

Het nieuwe kantoor aan de Zuidas in Amsterdam moet op 15 november 2019 opgeleverd zijn, maar alleen aannemer Dura Vermeer zou de bouw hiervan nog overwegen, meldt Het Parool vrijdag.

Het bedrijf Züblin Nederland, een andere aannemer, zou begin februari onder meer zijn gestopt vanwege een te vroege deadline en de boete die kan volgen als de deadline niet gehaald wordt.

Niet gedeeld

Volgens de krant is het ministerie van Volksgezondheid over de terugtrekking van Züblin ingelicht. Maar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zou deze informatie niet hebben gedeeld met het EMA en evenmin met de delegatie van Europarlementariërs die vorige week in Amsterdam was.

De parlementariërs zijn onder leiding van Giovanni La Via naar de hoofdstad afgereisd om de haalbaarheid van de bouw te onderzoeken. Na dat bezoek was La Via aanvankelijk juist gerustgesteld.

Maar tegen Het Parool zegt hij tijdens het bezoek van de minister en andere betrokkenen te hebben gehoord dat er nog altijd twee bedrijven in de race waren en dat de deadline geen problemen zou opleveren. De Italiaan spreekt van "een slecht signaal van Nederland".

La Via benadrukt dat de werkzaamheden van het EMA in gevaar kunnen komen als het hoofdkantoor niet op tijd af is. Het medicijnagentschap keurt medicijnen voor de Europese markt en is op dit moment gevestigd in Londen.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt in Het Parool niet altijd iedereen over alle stappen in de procedure te informeren. Ook is de vastgoedorganisatie van de Nederlandse overheid ervan overtuigd dat de deadline in november gehaald kan worden.

Verhuizen

Vanwege het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet het agentschap op 30 maart 2019 verhuizen. De keuze voor de vestigingsplaats viel op Amsterdam, ten koste van onder meer Milaan, Frankfurt en Parijs.

Maar omdat het gebouw aan de Zuidas sowieso dan nog niet klaar zou zijn, is eerder besloten dat het agentschap tijdelijk zijn intrek moet nemen in een gebouw naast station Amsterdam Sloterdijk. Nu bestaan er dus ook twijfels over de nieuwe deadline in november 2019.

De Italiaanse regering en de stad Milaan vechten het besluit van de EU-regeringsleiders om het EMA in Amsterdam te vestigen aan bij het Europees Hof van Justitie.