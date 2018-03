Verenigde Staten kondigen importheffing op staal aan

Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aangekondigd.

Met de heffingen wil Trump de staal- en aluminiumindustrie in zijn land een steun in de rug geven. Volgens de president is die industrie al tientallen jaren oneerlijk behandeld door andere landen.

Experts zeggen echter dat importheffingen niet per se tot meer banen in de staal- en aliminiumindustrie zullen leiden.

Volgens de American Economic Association verdween tussen 1962 en 2005 driekwart van de banen in de Amerikaanse staalsector. De productie per werknemer vervijfvoudigde echter, zodat het banenverlies vooral aan technologische verbeteringen bij de productie is toe te schrijven.

EU

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie veroordeelde de door Trump aangekondigde importheffingen. Volgens Juncker is de stap bedoeld om de Amerikaanse industrie te beschermen en is er geen rechtvaardiging vanwege nationale veiligheid voor de stap.

Juncker kondigde aan dat de Europese Unie "scherp zal reageren" om haar belangen te verdedigen. Binnen twee dagen komt de Europese Commissie met tegenmaatregelen.

China

De stap van Trump kan ook zorgen voor spanningen tussen de VS en China. Hoewel slechts 2 procent van het in de Verenigde Staten geïmporteerde staal uit dat land komt, is de Chinese staalindustrie wel verantwoordelijk voor een fors hogere productie en lagere prijzen.

China ligt ook in Europa onder vuur vanwege het dumpen van goedkoop staal. China zei eerder al dat het mogelijk terugslaat bij protectionisme van de Verenigde Staten. Dit kan onder andere met landbouwproducten zoals sojabonen van heffingen te gaan voorzien.