Handtekening FNV ontbreekt onder steeds meer cao's

Volgens werkgeversorganisatie AWVN gaat dit inmiddels om zo'n anderhalf miljoen mensen.

Bij de onderhandelingen voor een aantal grote cao's heeft FNV besloten om niet te tekenen, terwijl bijvoorbeeld vakbond CNV wel akkoord ging met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Zo werd er in 2014 nog één akkoord zonder de FNV gesloten, vorig jaar was dat het geval bij 28 akkoorden.

''Op een totaal van honderden akkoorden is dit nog niet heel veel, maar het ging wel om cao's waar heel veel mensen onder vallen'', zo bevestigt een woordvoerder van AWVN berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Het speelde onder meer in het supermarktwezen. De werkgevers vinden het jammer dat FNV als grootste bond zo vaak niet meedoet. ''We zoeken naar zoveel mogelijk draagvlak, maar we moeten wel tot afspraken komen'', aldus de zegsman.

Ontwikkeling en opleiding

Ongeveer vier miljoen werknemers vallen nog wel onder een cao met FNV. AWVN heeft niet de indruk dat de akkoorden met en zonder FNV wat betreft loonsverhoging nu zo veel van elkaar verschillen. Wat de werkgevers wel merken is dat CNV meer lijkt in te zetten op ontwikkeling en opleiding van individuele werknemers, terwijl FNV zich meer hard maakt voor het collectief ontzien van personeel.

FNV zegt in een reactie soms gewoon niet in te kunnen stemmen. ''Als werknemers niet voldoende meeprofiteren, er te veel verslechteringen inzitten, loonsverhogingen onder de maat zijn, of andere afspraken niet goed genoeg, dan winnen onze leden daar niets bij. Dan zeggen onze leden ook dat ze het niet willen'', aldus een woordvoerster. Deze opstelling van FNV leidt volgens haar in een nog veel groter aantal cao's juist wel tot betere afspraken voor de werknemers.