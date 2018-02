Tata Steel betaalt alsnog ploegentoeslag voor honderden uitzendkrachten

Vakbond FNV heeft daarover naar eigen zeggen met succes overleg gevoerd met Randstad en Tata, stelt de vakbond woensdag.

Het gaat om een compensatieregeling voor (ex-)uitzendkrachten van Randstad of voorgangers van het concern die tussen november 2012 en 1 januari 2017 bij Tata Steel hebben gewerkt.

Miljoenen

Volgens de bond was het niet te doen om de precieze toeslagen voor uitzendkrachten te berekenen. Daarom is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze regeling kost Tata en Randstad volgens de vakbond enkele miljoenen euro's.

Het was al langer bekend dat de ploegentoeslag ook moet worden berekend over verlofdagen, adv-dagen en feestdagen. Door een rechterlijke uitspraak werd de cao voor uitzendkrachten (ABU) al per 1 januari 2017 aangepast, maar voor periode daarvoor was nog niks geregeld voor de uitzendkrachten bij Tata Steel.

Compensatie

De berekening voor de compensatie wordt gebaseerd op het aantal gewerkte uren, het gemiddelde uurloon in een functiegroep en het gemiddelde ploegen- en adv-percentage.

Voor iedere maand waarin uitzendkrachten in de periode tussen 1 november 2012 tot en met 15 maart 2015 via een een voorganger van Randstad hebben gewerkt, ontvangen zij een opslag van 1,67 procent. Ze hoeven dan geen aparte claim meer in te dienen voor hun werk via een voorganger van Randstad.

Uitzendkrachten moeten zichzelf wel melden bij Randstad om in aanmerking te komen voor de regeling.