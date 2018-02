Takeaway.com boekt bijna 50 procent omzetgroei

Topman Jitse Groen van het bedrijf achter de etenbestelsite thuisbezorgd.nl sprak van een jaar waarin een "enorme groei" is gerealiseerd. Maar ook een jaar waarin het bedrijf stevig investeerde in marketing en productontwikkeling.

Vooral de hogere tarieven in Duitsland droegen bij aan de stijging. Het aantal orders steeg met 38 procent tot 68,3 miljoen. Takeaway zag zijn eigen bezorgservice Scoober 1,4 procent van de bestellingen afhandelen, fors meer dan een jaar eerder.

Onder de streep resteerde uiteindelijk een verlies van ruim 42 miljoen euro. Daarmee was het tekort ruim een derde hoger dan een jaar eerder. De marketingkosten vielen met krap 117 miljoen euro 41 procent hoger uit dan in 2016. Voor 2018 worden ook weer rode cijfers voorzien.

Belangrijkste markt

In Nederland ging het aantal orders met 30 procent vooruit, waarbij de omzet 35 procent hoger uitviel. Daarmee was Nederland met een omzet van dik 74 miljoen euro de belangrijkste markt voor het bedrijf.

In Duitsland werd 57 procent meer verdiend op een stijging van de bestellingen met 38 procent. De omzet kwam uit op bijna 58 miljoen euro. In de overige landen waar het actief is werd 75 procent omzetgroei gerealiseerd tot ruim 34 miljoen euro.

Bestellingen

Op de middellange termijn mikt het bedrijf op een groei van het aantal bestellingen met een kwart per jaar. De omzetgroei moet daarbij jaarlijks sterker zijn dan de toename van het aantal bestellingen.

Binnen twee tot drie jaar moet het aangepaste bedrijfsresultaat in Duitsland en van het bedrijf als geheel positief zijn. Dat is nu in Nederland al wel het geval.