'Rabobank had deal met Openbaar Ministerie bij Liborfraude'

Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla woensdagavond. In schikkingen met verdachte bedrijven worden in principe geen afspraken gemaakt over verdachte personen, maar in de deal met de Rabobank gebeurde dat wel, blijkt uit een aparte passage in de geheime schikkingsovereenskomst in handen van Zembla.

De afspraken met de bank zijn goedgekeurd door de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten.

Hoofdofficier Marianne Bloos van het OM zegt in Zembla: "Wij wilden aan de Rabobank laten weten dat er niet een constante stroom van aandacht zou zijn voor het strafbare feit. Dus wij hebben tegen de Rabobank gezegd dat wij geen natuurlijke personen vervolgen die nu nog werkzaam bij de Rabobank zijn."

Robert Hein Broekhuijsen, advocaat en oud-officier van justitie, reageert in de uitzending op de afspraken: "Het Openbaar Ministerie moet bij elk individu, die strafbare feiten zou hebben gepleegd per persoon, beoordelen wat er met die persoon moet gebeuren. Daarbij hoort geen dealtje met de werkgever. Dat deugt niet."

Liborrente

De bank manipuleerde jarenlang de Liborrente in een van de grootste fraudeschandalen in de financiële wereld. In 2013 kreeg de bank daarvoor een boete opgelegd van 774 miljoen euro door de Britse en Amerikaanse toezichthouders en De Nederlandsche Bank.

Van de 774 miljoen euro boete is 70 miljoen euro naar het Openbaar Ministerie (OM) gegaan als schikking omtrent het Liboronderzoek ter voorkoming van verdere vervolging. Volgens Zembla zou de Rabobank hiermee de strafzaak hebben afgekocht.

Strafbare feiten

In de geheime schikkingsovereenkomst is vastgelegd dat de bank geen schuld erkent aan enig strafbaar feit. Het OM zegt in de uitzending echter dat het niet om een afspraak gaat maar een mededeling.

Het Openbaar Ministerie vergat tevens te melden, in het persbericht over de schikking, van welk strafbaar feit de bank werd verdacht. Dat is in strijd met de regels. Het OM is sinds 2002 verplicht de strafbare feiten te vermelden.