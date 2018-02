Amerikaanse kabelaar Comcast heeft 25 miljard over voor Britse zender Sky

21st Century Fox bood meer dan een jaar geleden 11,7 miljard pond voor 61 procent van Sky. De overige 39 procent had het imperium van Rupert Murdoch al in handen. Sky zou overgaan in handen van Disney als gevolg van de deal die 21st Century Fox en het entertainmentconcern vorig jaar sloten.

De overname van Sky door 21st Century Fox was echter nog steeds niet afgerond. De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority (CMA) heeft twijfels over de macht van Rupert Murdoch op de Britse nieuwsmarkt. Hij bezit daar ook de kranten The Sun en The Times.

Uiteindelijk moet de Britse cultuurminister begin mei een oordeel vellen over deze voorgenomen deal. Ook enkele aandeelhouders van Sky hadden zich de laatste tijd geroerd omdat ze het overnamebod van 21st Century Fox te laag vonden.

Comcast wil het liefst heel Sky in handen krijgen, maar noemt de overname al geslaagd bij het verkrijgen van een meerderheidsbelang. Het bedrijf wil Sky gebruiken als groeiplatform in Europa, waar het al actief is met de internationale tak van NBCUniversal. Sky is behalve in het Verenigd Koninkrijk ook actief in Italië en Duitsland.