Budgetbrillenketen Eyelove breidt uit naar VS met mobiele winkel

Dit vertelt Eyelove-directeur Paul Berkelmans in gesprek met NU.nl. Het bedrijf heeft samen met een partner al een team opgezet en breidt verder uit naar gelang de vraag van bedrijven.

Een eerste test met het project was succesvol, zegt Berkelmans. Hij kan geen exacte cijfers noemen, maar wil wel kwijt dat het team enkele duizenden euro's per dag verdiende. "De beperkende factor is vaak de oogarts. Die kan maar enkele klanten per dag helpen."

Voor Eyelove, in 2010 opgericht, gaat het om het derde land waar het concern actief is. Vorig jaar werden enkele winkels en shops-in-shops geopend in België. Ook over de prestatie van deze winkels geeft Berkelmans geen precieze cijfers.

Omzet

Jaarlijks verkoopt de brilketen tweehonderdduizend brillen en het bedrijf heeft in Nederland naar eigen zeggen bijna 7 procent van de markt in handen.

Eyelove boekte in 2017 een 21 procent gestegen omzet tot boven de 13 miljoen euro. Naast de VS kijkt Eyelove ook naar uitbreiding naar andere landen.

De keten zegt zulke lage prijzen te kunnen rekenen door de lage vaste kosten en de korte lijnen met producenten. Zo werkt het concern vaak niet met eigen winkels en eigen personeel, maar worden er shop-in-shops opgericht in bestaande drogisterijen. Het personeel van deze keten krijgt een extra training om klanten te helpen met de brillen. Bij Eyelove zelf werken maar enkele tientallen mensen.