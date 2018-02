'Zwangerschapscijfer kan economische recessie voorspellen'

Dat cijfers over zwangerschappen en geboortes de economische conjunctuur volgen, was al eerder aangetoond, maar daarbij werd er steeds vanuit gegaan dat de economie eerst terugloopt en daarna het geboortecijfer. De onderzoekers hebben nu ontdekt dat bij de laatste drie recessies in de VS het aantal zwangerschappen al ongeveer een half jaar eerder terugliep.

De onderzoekers gebruikten data uit de periode 1989-2016. De zwangerschapscijfers bleken een grotere voorspellende waarde over de staat van de economie te hebben dan gangbare maatstaven als het consumentenvertrouwen en de bereidheid om grote aankopen te doen zoals wasmachines en auto’s.

Een professor van de Notre Dame-universiteit die aan het onderzoek heeft meegewerkt, zegt in de Financial Times dat de bereidheid om een kind te nemen veel zegt over het vertrouwen van mensen in de toekomst. Professor Kasey Buckles waarschuwt wel dat één kwartaal van teruglopende zwangerschapscijfers nog niet meteen een onomstotelijke indicator is van economische teruggang.