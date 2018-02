ING waarschuwt dat beleggersvertrouwen flink is gedaald

In januari steeg het vertrouwen juist nog naar het hoogste niveau in elf jaar. Maar begin februari gingen de beurzen sterk omlaag door de vrees voor meer rentestappen in de Verenigde Staten.

Beleggers zien de toekomst nu een stuk somberder in. In januari dacht nog bijna driekwart van de beleggers dat de Amsterdamse AEX-index dit jaar verder zou stijgen, nu is dat de helft. Ongeveer vier op de tien beleggers rekent op een daling van de AEX in 2018.

ING meldde verder dat slechts één op de tien beleggers cryptomunten zoals de bitcoin ziet als een belegging of in de toekomst als vervanging van geld. Digitale valuta's worden vooral gezien als iets om op te gokken.