Warren Buffett treedt bij einde termijn terug als commissaris Kraft Heinz

Buffett speelde een zeer belangrijke rol in de creatie van Kraft Heinz, ontstaan na de fusie tussen Kraft Foods en H.J. Heinz. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway werkte samen met investeerder 3G Capital om ketchupmaker Heinz over te nemen in 2013. Een kleine twee jaar later werd Heinz samengevoegd met Kraft Foods.

Begin 2017 steunde Buffett overigens met Berkshire Hathaway het ongevraagde bod van Kraft Heinz en investeerder 3G, van omgerekend 134 miljard euro, op het Brits-Nederlandse Unilever. Dat voorstel werd echter resoluut verworpen door Unilever. Kort daarna trok Kraft Heinz het voorstel in na ''vriendschappelijk'' overleg met Unilever. Buffett zei later dat het nooit de intentie was om een vijandig bod uit te brengen op Unilever.

Kraft Heinz heeft Alexandre van Damme genomineerd om de vacante plek als commissaris in te vullen. Berkshire Hathaway is nog vertegenwoordigd in de raad namens Tracy Britt Cool en Greg Abel.

Berkshire Hathaway, waar Buffett voorzitter en topman is, publiceert later op zaterdag zijn jaarlijkse brief aan zijn aandeelhouders. Die wordt door de financiële markten altijd scherp in de gaten gehouden. Al jaren wordt gewacht op concreet nieuws over de opvolging van Buffett, die overigens voor zover bekend in goede gezondheid verkeerd, bij Berkshire.

De bedrijven van het 'Orakel van Omaha', zoals Buffett ook wel wordt genoemd, biedt wereldwijd werkgelegenheid aan honderdduizenden mensen. De ondernemingen houden zich bezig met een lange reeks producten, van spoorwegen en elektrische apparatuur tot ijsjes en ondergoed.