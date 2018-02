Kabinet maakt haast met aanpak brievenbusfirma's

''We gaan echt serieus werk maken van het aanpakken van brievenbusfirma's'', aldus staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij belooft een ''stevig pakket aan maatregelen om het beeld te kantelen'' van Nederland als belastingparadijs.

Door bronbelasting te heffen, worden belastingconstructies die bekend zijn van bijvoorbeeld The Rolling Stones en U2 een ''stuk ingewikkelder". Snel zegt dat dit vrijdag in de wekelijke vergadering van het kabinet is afgesproken.

Het gaat bijvoorbeeld om een heffing op royalty's die worden weggesluisd naar landen met een lagere belasting. "Dat maakt het duurder voor die bedrijven", aldus Snel.

Imago

Volgens de staatssecretaris is Nederland nu al geen belastingparadijs. ''Het beeld dat vaak wordt opgeroepen, gaat over voorbeelden uit het verleden. Het vorige kabinet is al begonnen met het aanpakken brievenbusfirma's. Wat ik ga doen, is dat beleid overnemen en gas erop geven.''

Snel belooft dat hij soms strenger zal zijn dan de Europese regels, en meer gaat doen. "Structuren uit het verleden zijn niet meer mogelijk. Degenen die misbruik maken van ons aantrekkelijk vestigingsklimaat, moeten worden aangepakt."

Het kabinet wil nu echt doorpakken, omdat de misstanden schadelijk zijn voor de echte bedrijven. Die hebben er last van, ook van het imago dat Nederland een belastingparadijs is, aldus Snel. "Nederland staat er internationaal niet zo mooi op, terecht of onterecht."