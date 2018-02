Takeaway nam het Bulgaarse BGmenu en het Roemeense Oliviera over. BG is marktleider in Bulgarije en ook het Roemeense bedrijf speelt een belangrijke rol op zijn thuismarkt.

De acquisities passen in de strategie van Takeaway om zich meer op Oost-Europa te richten. In Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Polen is het bedrijf al marktleider.

Financiële bijzonderheden van de overnames zijn niet bekendgemaakt.