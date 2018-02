De Beers verwacht meer diamanten te delven

Dat zou het hoogste niveau zijn in tien jaar. Het bedrijf, dat voor 85 procent in handen is van mijnbouwconcern Anglo American, heeft vooral vertrouwen in de productie van de Canadese mijn Gahcho Kue.

Eén karaat diamant heeft een gewicht van 0,2 gram. Volgens kenners zou de extra productie de diamantenmarkt een nodige impuls kunnen geven. Al jaren is de industrie goed voor een vraag naar sieraden die met diamanten zijn belegd ter waarde van circa 80 miljard dollar. Critici waarschuwen juist voor overproductie.

Vorig jaar was De Beers goed voor 33,5 miljoen karaat. Volgend jaar zakt de productie mogelijk terug tot 32 miljoen karaat. Dit omdat het mijnbouwbedrijf in de Venetia-mijn in Zuid-Afrika onder de grond verder gaat zoeken naar diamanten, in plaats van aan de oppervlakte zoals het nu doet.

Naast Anglo American is Botswana eigenaar, van 15 procent van het bedrijf.