Nederland vangt bot bij EU-hof over fiscale regeling

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland.

De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland en hun dochters in Nederland en niet voor hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminatie, vinden de hoogste Europese rechters. Het is in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU.

Volgens het Nederlands recht geldt de renteaftrek alleen als moeder- en dochterbedrijven die voor de Belastingdienst een fiscale eenheid vormen allemaal in Nederland zijn gevestigd.

Lening

Als het moederconcern een lening aan een dochter verstrekt die daarover rente aan het moederbedrijf betaalt, dan mag het moederbedrijf de rente van de belastbare winst bij de Nederlandse fiscus aftrekken. Maar bedrijven in Nederland die lenen aan dochterondernemingen in het buitenland kunnen dat niet.

Vorig jaar oordeelde een hoge adviseur van het hof, de advocaat-generaal, al dat de regeling in strijd is met het EU-recht. Meestal volgt het hof het advies van de advocaat-generaal.

Het kabinet heeft daarom al een reparatiewet achter de hand. Als gevolg daarvan zullen duizenden bedrijven in Nederland meer belasting moeten betalen.