Hudson's Bay houdt het bij vijftien geplande vestigingen in Nederland

Stefaan Le Clair, directeur van Hudson's Bay in Nederland en België, zegt donderdag in het AD dat de keten zich voolopig op de vijftien steden zal concentreren waar al huurcontracten zijn getekend.

Tot nu toe heeft de keten twaalf Nederlandse vestigingen van Hudson's Bay in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Er gaan binnenkort nog drie winkels open in Enschede, Amersfoort en Haarlem. Van de keten Saks OFF 5TH zijn vorig jaar twee filialen geopend. De ene winkel is in Amsterdam en de andere in Rotterdam.

De directeur weerspreekt de geruchten dat het bedrijf zich uit Europa zou terugtrekken. "We are here to stay", zegt hij.

Verlies

Het Canadese winkelconcern Hudson's Bay Company noteerde in de eerste helft van 2017 een fors hoger verlies en zag dat ook in het derde kwartaal oplopen.

Het bedrijf zag de kosten mede stijgen vanwege de opening van de eerste warenhuizen in Nederland. Tegelijkertijd was de omzet licht teruggelopen.

Omzet

Hudson's Bay zit sinds september vorig jaar in Nederland. Le Clair wil niet zeggen hoeveel het bedrijf sindsdien heeft omgezet. "We hebben met een nieuw team een ongelooflijke prestatie neergezet. Maar er is nog veel werk aan de winkel", aldus Le Clair.

Volgens de directeur trokken de warenhuizen in december 3,5 miljoen bezoekers.