Tata Steel Nederland eens met moederbedrijf over voorwaarden fusie

Een van de afspraken is dat de staalfabriek in IJmuiden zijn huidige rol zal behouden, maakt Tata Steel Nederland woensdag bekend.

Eerder was al duidelijk dat het hoofdkantoor van de joint venture in Nederland wordt gevestigd. Maar nu is ook afgesproken dat het hoofdkantoor van de onderzoeks- en researchafdeling naar IJmuiden komt.

Verder zal er niet worden getornd aan de structuur van Tata Steel Nederland. Er blijft een aparte directie en onafhankelijke raad van commissarissen bestaan. De raad van commissarissen bestaat voor een helft uit interne leden en voor de andere helft uit externe leden. Ook zal de Nederlandse tak niet gevraagd worden om garant te staan voor schulden van de joint venture.

De voorgenomen fusie met ThyssenKrupp is niet onomstreden. Het personeel van Tata in IJmuiden is bezorgd over verlies van banen.