Amerikaans chipconcern Broadcom verlaagt bod op Qualcomm

Dit meldt Broadcom woensdag in een persbericht. Het concern biedt met 57 dollar in contanten en 22 dollar in aandelen nu 79 dollar per aandeel voor Qualcomm.

Dinsdag verhoogde Qualcomm het bod op NXP naar 127,5 dollar per aandeel. In totaal biedt Qualcomm 44 miljard dollar voor NXP, de voormalige chipsdivisie van Philips.

De stap van Broadcom is opmerkelijk. Eerder verklaarde het bedrijf dat het bod op Qualcomm alleen gold als Qualcomm op zijn beurt het bod op NXP niet zou veranderen. Het bestuur van Qualcomm zei eerder al niet tevreden te zijn met het bod van Broadcom.

Zelf zegt Qualcomm dat het hogere bod samenhangt met sterker dan verwachte financiële prestaties van NXP in het afgelopen jaar. Ook de goede groeivooruitzichten voor met de name de autosector, een belangrijke markt voor beide bedrijven, rechtvaardigen volgens de chipreus een hogere overnamepremie.

Feit is wel dat Qualcomm helemaal niet zit te wachten op een overname door Broadcom. Het bedrijf heeft alle biedingen tot dusver als te laag van de hand gewezen. Over deze verlaging van het bod is Qualcomm dan ook heel stellig: dit maakt een bod dat al slecht was alleen maar nog slechter.