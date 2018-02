Online groei Amerikaanse supermarktketen Walmart zwakt af

De voorgaande kwartalen was er nog sprake van meer dan 50 procent groei.

Het gaat om een belangrijk cijfer, omdat het aangeeft hoe Walmart het doet in de strijd tegen webwinkelreus Amazon. Volgens kenners kan het bedrijf het zich helemaal niet veroorloven om online aan kracht in te boeten. Rivaal Amazon boort telkens maar nieuwe markten aan en stapte recent bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg.

De totale verkopen van Walmart gingen met dik 4 procent omhoog naar ruim 136 miljard dollar. Onder de streep bleef afgelopen kwartaal 2,2 miljard dollar over, tegen een nettowinst van 3,8 miljard dollar een jaar eerder.

De resultaten werden sterk gedrukt door reorganisatielasten. Walmart kwam ook met een bandbreedte voor de verwachte winst in het nieuwe boekjaar. Die was iets voorzichtiger dan waarop analisten in doorsnee hadden gerekend.