Honderden vestigingen Britse KFC dicht om problemen met kipbezorging

Britse media meldden dinsdag dat de sluiting lang kan gaan duren. Dit kan de Britse KFC een miljoen pond (1,13 miljoen euro) per dag kosten.

Honderden fastfoodrestaurants zijn al dicht omdat er geen kip meer is. De aanvoer voor deze essentiële grondstof van de keukens van KFC zou vanaf afgelopen woensdag worden verzorgd door DHL. Er was afscheid genomen van bezorger Bidvest. Maar de beloofde 'new benchmark' in bezorging, bleek een logistieke ramp.

Het grote 'kipcontract' heeft tot grote problemen in computersystemen van de bezorgers van DHL geleid. Eind afgelopen week ontstond zo een chaos bij de aanvoer van KFC-vestigingen in Groot-Brittannië.

Tot overmaat van ramp kwamen trucks met kip afgelopen woensdag urenlang vast te zitten op een autosnelweg na een ongeluk in Engeland. Het distributiecentrum van DHL in het Engelse Rugby is volgens de Daily Mail sindsdien een totale chaos.