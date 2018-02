Meeste gedupeerden staking Transavia maandag alsnog naar bestemming

Alle vliegtuigen van Transavia in Nederland blijven tot aan het middaguur aan de grond, omdat piloten van Transavia tot die tijd het werk hebben neergelegd.

Volgens Ten Brink is het de bedoeling om na dat tijdstip zo veel mogelijk vluchten die voor maandag waren ingepland toch nog uit te voeren. Om hoeveel mensen het precies gaat kon een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij niet vertellen.

Klanten die maandag toch niet de lucht in kunnen, krijgen een van de komende dagen een vlucht aangeboden. Ook zijn er reizigers die ervoor hebben gekozen hun vlucht te annuleren en zelf een alternatief te zoeken.

Een woordvoerder van Transavia bevestigt aan NU.nl dat de schade van de staking "in de miljoenen" loopt, maar wil geen preciezere informatie verstrekken.

Communicatie

De staking heeft op Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens niet tot lange wachtrijen geleid. Reizigers zijn door Transavia per e-mail, de website of telefonisch tijdig op de hoogte gebracht.

Op Rotterdam The Hague Airport is het volgens een woordvoerder "zeker geen chaos". "Reizigers worden hier door Transavia-medewerkers geïnformeerd. Dat heeft de vliegmaatschappij goed georganiseerd", meent de zegsvrouw.

"Enkele vluchten zijn vertraagd of geannuleerd en reizigers zijn overgeboekt naar vluchten na het middaguur als de staking voorbij is."

Teleurstelling

De directeur van Transavia zegt "teleurgesteld" te zijn dat de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) het conflict over de nieuwe cao over de ruggen van passagiers uitvecht "juist in de periode dat heel veel families willen genieten van hun welverdiende voorjaarsvakantie".

Ten Brink wil graag weer met de bond in gesprek. Hij zegt zondag nog een voorstel te hebben gedaan om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, maar dat wees de pilotenvakbond van de hand.

De piloten van Transavia zitten al ruim veertien maanden zonder cao. Belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen is de roostervoering. Te vaak worden piloten op het laatste moment geconfronteerd worden met wijzigingen in het rooster. Daardoor is het werk volgens de VNV nauwelijks meer te combineren met gezinstaken of hobby's.

Boodschap

VNV-voorzitter Arthur van den Hudding stelt maandag na een gesprek met Ten Brink dat de werkonderbreking duidelijk heeft gemaakt dat het de piloten menens is. Volgens Van den Hudding is de directeur van Transavia er niet alleen van geschrokken, maar begrijpt hij nu beter waar de onvrede van de piloten vandaan komt.

De staking draait volgens Van den Hudding alleen om de balans tussen werk en privé en niet om meer loon. De VNV vindt dat de drempel voor plotselinge roosterwijzigingen omhoog moet. Piloten moeten wat de pilotenvakbond betreft minstens een week van tevoren weten waar zij aan toe zijn.

Geld

''Toen wij afgelopen weekend met elkaar spraken, legde hij nog een zak geld op tafel. Maar nu is het kwartje gevallen", meent hij. ''Qua geld waren we het eigenlijk al eens." Transavia biedt de piloten een structurele loonsverhoging en daarnaast een eenmalige uitkering en een winstdelingsregeling.

De VNV is bereid snel weer met Transavia te onderhandelen om verdere acties te voorkomen. ''Wij hebben deze staking vorige week aangekondigd in de hoop dat die uiteindelijk overbodig zou zijn'', aldus Van den Hudding. ''Of het bij deze keer blijft, hangt voor een groot deel af van de opstelling van het management.''