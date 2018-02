Vliegtuigen Transavia blijven maandagochtend aan de grond

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao.

De stakingen zijn eigenlijk officieel al om middernacht begonnen, maar pas om 6.00 uur stond de eerste vertrekkende vlucht van de luchtvaartmaatschappij op de planning.

In totaal vliegen dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan negentien vanaf Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam. De stakingen hebben geen gevolgen voor aankomende vluchten.

Rooster

De piloten van Transavia zitten al ruim veertien maanden zonder cao. Belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen is de roostervoering. De werktijden zouden zo onvoorspelbaar zijn, dat het voor de piloten haast onmogelijk is het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby's.

Dinsdag deelden piloten flyers uit op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Daarmee waarschuwden zij passagiers voor mogelijke acties in de tweede helft van februari.

Tegenvoorstel

De piloten en Transavia waren al maanden in overleg over een nieuwe cao. De dochteronderneming van KLM zegt op vrijdag nog een tegenvoorstel te hebben gedaan aan de VNV.

"Een aanbod met structurele verbeteringen op het gebied van loon, winstdelingsregeling en roosterstabiliteit", aldus een woordvoerder. Maar zaterdagochtend bleek in een gesprek dat VNV er niet op wilde ingaan en dat de bond alleen een ja of een nee op het eigen voorstel wilde.

Momenteel is het krokusvakantie in de regio Zuid, volgende week volgen andere regio's. Qua vliegverkeer is het druk richtingen bestemmingen voor wintersport, zegt de woordvoerder.