Chipfabrikant Qualcomm wijst Broadcoms bod van 121 miljard dollar af

Qualcomm vindt het bod van 82 dollar per aandeel in contanten en aandelen te laag, laat het concern vrijdag weten. Bovendien zou het huidige bod te risicovol zijn en daarom niet in het belang van de aandeelhouders.

Wel noemt het bedrijf het overleg met Broadcom van afgelopen woensdag "constructief". Qualcomm zegt dan ook open te staan voor verdere gesprekken.

Het bedrijf noemt het positief dat Broadcom tegemoet wil komen aan mogelijke desinvesteringen die nodig zijn om aan de mededingingsregels te voldoen.

Tegelijkertijd zou Broadcom weigeren andere mogelijke eisen van de toezichthouders in te willigen. Ook is het onduidelijk hoe het bedrijf zou willen omgaan met het uitgeven van licenties. Dit maakt het moeilijk om in te schatten welke eisen toezichthouders hieraan zullen stellen, oordeelt Qualcomm.

Bovendien zou Broadcom erop aandringen belangrijke beslissingen over de uitgifte van licenties van Qualcomm te nemen in de periode tussen het tekenen van de deal en de afronding van de overname. "Dit zou problematisch zijn en niet worden toegestaan volgens de mededingingsregels", meent Qualcomm.

Beschermen

Het bestuur van Qualcomm zegt de eigen aandeelhouders te willen beschermen tegen de "aanzienlijke risico's van instemmen met een transactie die niet door kan gaan". De compensatie die Broadcom belooft bij het afketsen van de overname, zou deze risico's bij lange na niet dekken.

Qualcomm heeft onlangs al een bod van 105 miljard dollar afgewezen. Dit bod van 70 dollar per aandeel was volgens het bedrijf niet eens het overwegen waard.

Het concern zei begin dit jaar sowieso als zelfstandig bedrijf beter af te zijn. Nu stelt Qualcomm de waarde voor aandeelhouders te willen verhogen, ongeacht of dit nou als zelfstandig concern of als onderdeel van een ander bedrijf bereikt kan worden.

Qualcomm is zelf bezig met een overname van het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors. De Europese Commissie heeft hier een aantal voorwaarden aan gesteld, maar is in principe akkoord met de overname voor een bedrag van zo'n 47 miljard dollar.