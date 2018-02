Landal GreenParks krijgt Amerikaanse investeerder als nieuwe eigenaar

Met de deal is zo'n 1,3 miljard dollar gemoeid, omgerekend ruim 1 miljard euro. Samen met Landal GreenParks gaan ook merken als Novasol, Hoseasons, cottages.com en James Villa Holidays naar Platinum. Het is de bedoeling dat de hele transactie in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond.

Wyndham kondigde in augustus al aan zich in twee aparte ondernemingen te splitsen. Vervolgens is gekeken wat de beste optie zou zijn voor de Europese divisie. Bij dat proces is de directie van Landal GreenParks ook betrokken geweest.

Landal GreenParks exploiteert 86 parken in Nederland en landen als België, Duitsland, Zwitserland en Hongarije. Jaarlijks ontvangen die zo'n 2,8 miljoen gasten en die bezoekers brengen er ongeveer veertien miljoen overnachtingen door. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken ongeveer drieduizend medewerkers.