Uniqlo staat in eigen land bekend om kwalitatief goede kleding voor een relatief lage prijs. Het bedrijf is buiten Japan al in negentien andere landen actief, waarvan zes in Europa.

In Frankrijk heeft Uniqlo bijvoorbeeld al 22 winkels, in België is de keten al met 3 winkels vertegenwoordigd.

Het Japanse bedrijf breidt dit jaar verder uit in Europa. Later dit jaar opent Uniqlo ook zijn eerste winkel in Zweden.