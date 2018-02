Sanquin op zoek naar partner om verliezen af te wenden

Het management van SPP stuurde een interne memo uit, waarin een scenario met een aantal zware verliesjaren werd geschetst, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

In de notitie schetste SPP echter drie scenario's. In het zwartste scenario zou de commerciële tak verlieslatend zijn. "Op korte termijn zijn we stabiel, maar rekening houdend met het zwartste scenario kijken we op middellange termijn uit naar partnerschappen", aldus Sanquin-woordvoerder Merlijn van Hasselt.

SPP maakt diverse geneesmiddelen op basis van bloedproducten. Het bedrijf is goed voor ruim de helft van de Sanquin-omzet die 388 miljoen euro bedraagt.

Cijfers

SPP schrijft sinds 2015 zwarte cijfers. Ook de jaarcijfers, die in juni 2018 officieel worden gepubliceerd, vallen positief uit, aldus Van Hasselt.

Van Hasselt benadrukt bovendien dat op verzoek van de minister de bloedbankactiviteiten van Sanquin in 2015 zijn gescheiden. Door de nieuwe juridische structuur heeft de financiële situatie bij dochteronderneming SPP geen gevolgen voor de bloedvoorziening.

Partners

In een verklaring zegt Sanquin: "Overnames en consolidaties zijn in de farma een dagelijkse realiteit. Ook voor SPP is het gepast om continu te anticiperen op de bewegingen van de markt. Om die reden komt het belang van partnerships in beeld, zoals Sanquin dat eerder aanging met Baxter, Baxalta en Shire."

Het Amerikaans-Ierse farmaconcern Shire verschuift echter een deel van de productie van het geneesmiddel Cinryze naar andere landen, waardoor Sanquin zich genoodzaakt voelt op zoek te gaan naar partnerschappen.