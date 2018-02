Natuurvoedingsproducent Wessanen voert omzet op door eigen merken

Met de eigen merken wist Wessanen de omzet op eigen kracht met ruim 6 procent op te voeren ten opzichte van een jaar eerder. Ook de winst nam flink toe.

Wessanen profiteerde van een aanhoudend sterke vraag naar gezonde en duurzame voeding in Europa. Sommige merken lieten zelfs een groei in de dubbele cijfers zien. De totale omzet kwam uit op 153 miljoen euro, ruim 4 procent meer dan in dezelfde periode in 2016. Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten nam met ruim twee derde toe tot 10,1 miljoen euro. Onder de streep bleef 7,2 miljoen euro over.

Over heel 2017 zag Wessanen de omzet met bijna 10 procent oplopen naar 626 miljoen euro, waarbij de eigen merken goed waren voor een autonome groei van 7,7 procent.

Verder leverden overnames een stevige bijdrage aan de omzetgroei. Het geschoonde bedrijfsresultaat steeg met bijna een derde tot 53,5 miljoen euro, waarmee de marge verbeterde van 7,2 naar 8,5 procent.

De omzet uit huismerken die Wessanen produceert voor bijvoorbeeld supermarkten nam afgelopen kwartaal met een vijfde af. Dat is een markt waar het bedrijf op termijn helemaal uit wil stappen. Voor komend jaar wordt in dat segment dan ook een verdere omzetdaling voorzien, terwijl de verkopen van de eigen merken stevig blijven toenemen. Ook de winstmarge moet verder omhoog.