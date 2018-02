Hoogste groei Nederlandse detailhandel in elf jaar

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Online is 19,5 procent meer omgezet. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide met ruim 3 procent.

Overigens hebben de non-foodwinkels het omzetverlies sinds de crisis nog niet weggewerkt. Bij winkels in voedings- en genotmiddelen liggen de opbrengsten duidelijk hoger dan voor de crisis, waarbij supermarkten sterker groeien dan speciaalzaken.

Sterkste groei

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden de grootste omzetstijging. Ook de drogisterijen en parfumerieën, de winkels in schoenen, lederwaren en kleding behaalden meer omzet dan in 2016.

De winkels in consumenten-elektronica en in recreatie-artikelen boekten echter een omzetverlies, zo constateerde het CBS.

Koopdagen

In de maand december dikte de detailhandelsomzet met 3,5 procent aan. Deze omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen, merkt het statistiekbureau op. Zonder correctie was de omzet van de detailhandel 1,5 procent hoger dan in december 2016.

Directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland constateert dat het herstel in de detailhandel ''een feit'' is. ''Goed nieuws voor de winkeliers'', voegde hij daaraan toe.