Meer winst en omzet voor Heineken in 2017

Het merk Heineken kende een volumegroei van 4,6 procent, de beste prestatie in jaren. Dit dankte de onderneming mede aan het alcoholvrije pils onder eigen merk, dat momenteel in zestien landen beschikbaar is. De komende periode wil Heineken 0.0-bier ook in andere markten verder uitrollen.

In Azië was het merk Heineken iets minder populair. Dat gold dat met name voor Vietnam en China. In China kampt Heineken met problemen met de distributie. In Vietnam heeft Heineken met het merk Tiger ook een ander belangrijk merk in handen.

Heineken zette een jaaromzet in de boeken van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging op eigen kracht met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van ruim 2,2 miljard euro. Daarmee viel de winst op autonome basis 9,3 procent hoger uit.

Azië

De groei in Azië was traditiegetrouw het sterkst. Het slotkwartaal van 2017 was goed voor een volumegroei van 10,6 procent in die regio. Daardoor werd over heel 2017 bijna 9 procent meer bier verkocht.

In Noord- en Zuid-Amerika kwam de groei uit op dik 3 procent. De integratie van de recent overgenomen Braziliaanse tak van Kirin loopt volgens het bedrijf voorspoedig. Heineken wil de knip trekken voor verdere groei in het land. Door de overname is Heineken nu de nummer twee in Brazilië, na 's werelds grootste brouwer AB-InBev.

Belasting VS

De wijziging van de belastingregels in de VS zal volgens Heineken-topman Jean-François van Boxmeer positief uitpakken voor de sector en dus ook Heineken. Het concern verwacht ook een positieve impact door de recente overname van de Amerikaanse speciaalbiermaker Lagunitas. Heineken wil een deel van de belastingvoordelen in de Amerikaanse markt herinvesteren.

Voor heel 2018 verwacht Heineken groei van winst en omzet, al hangen er wel onzekerheden boven de markt.